Tó Trips, o convidado do episódio desta semana do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, fez duras críticas ao Ministério da Cultura, e respetiva ministra, e à sua atuação no contexto da pandemia. “Isso a que chamam Ministério da Cultura é uma fachada. Não existe”, disse o músico antes de se queixar da falta de apoio ao setor da música.

Confrontado com uma mensagem indignada que deixou nas redes sociais durante o período de confinamento devido à pandemia de covid-19, Trips defende que não houve mudanças até agora. "Não se passa nada. Vocês sabem de alguma coisa? Eu não sei de nada". Para ouvir a resposta, siga até aos 5m15s.