Peter Green, um dos fundadores dos Fleetwood Mac e influente guitarrista de blues rock, faleceu este sábado aos 73 anos.

A informação é veiculada por representantes da família que, em comunicado, referem que o músico faleceu durante o sono.

Green formou os Fleetwood Mac em 1967, juntamente com o baterista Mick Fleetwood. O guitarrista vinha de um período nos John Mayall's Bluesbreakers, onde ocupara o lugar de Eric Clapton.

Com a chegada do baixista John McVie, ficou sedimentado o núcleo duro dos Fleetwood Mac, inicialmente uma banda nas franjas do blues rock, longe da sonoridade que popularizaria nos anos 70 e 80.

Sob a batuta de Green, os Fleetwood Mac lançaram três álbuns antes da chegada dos anos 70, tendo conhecido o sucesso com canções como 'Albatross' ou 'Black Magic Woman'.

Debatendo-se com problemas de saúde metal, o guitarrista saiu da banda em 1970, tendo-lhe sido diagnosticada esquizofrenia, o que o levou a vários internamentos ao longo da década.

O musico regressaria no final dos anos 70 para lançar sete álbuns até meados da década seguinte. Entre os anos 90 e o início do século XXI liderou a sua própria banda, o Splinter Group, tendo nele integrado lançado oito álbuns.

Em fevereiro, foi homenageado num concerto em Londres promovido por Mick Fleetwood, que decorreu sem a sua presença. David Gilmour (Pink Floyd), Noel Gallagher (Oasis), Kirk Hammett (Metallica), John Mayall, Peter Townshend (The Who), Billy Gibbons (ZZ Top) e Steven Tyler (Aerosmith) foram alguns dos artistas em cartaz.