Kanye West havia prometido o lançamento de um novo álbum, esta sexta-feira, mas tal acabou por não se verificar.

O músico passou a última semana a promover "Donda", disco de homenagem à sua falecida mãe, chegando mesmo a partilhar o alinhamento.

Porém, no dia do suposto lançamento - 24 de julho, segundo Kanye - não houve disco. Em vez disso, o músico partilhou no Twitter uma fotografia de Justin Bieber, no seu rancho, a discutir "protótipos de isolamento com espuma de poliuretano".