Billie Eilish anunciou o lançamento de uma canção nova, 'My Future', na próxima quinta-feira (30 de julho).

O tema será o primeiro editado pela artista norte-americana desde 'No Time to Die', escrito para o novo filme de James Bond.

Para já, não é certo que 'My Future' venha a fazer parte do novo disco de Billie Eilish, prometido pela própria cantora no início do ano, juntamente com um documentário.