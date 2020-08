A 25 de julho de 1980, os AC/DC editaram "Back In Black", um dos seus álbuns de maior sucesso.

O disco foi o primeiro da banda australiana com o vocalista Brian Johnson, que substituiu o falecido Bon Scott, e contém temas emblemáticos do grupo como 'Hells Bells', 'Shoot to Thrill' ou 'You Shook Me All Night Long'.

Os fãs poderão celebrar o 40º aniversário do disco com um documentário que explica o processo de criação de "Back In Black", e que pode ser visto até amanhã pela mão da Loudwire.

Para além disso, realizou-se esta sexta-feira uma festa virtual de aniversário, que contou com a presença de nomes como Slash, Dee Snider, Trivium, Refused ou Lamb of God.

Esta festa contou com testemunhos, atuações e, até, aulas práticas de guitarra. Veja aqui: