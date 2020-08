101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

'Trova do Vento que Passa', Adriano Correia de Oliveira

(1963)

A 22 de outubro de 2009, juntava-se no Campo Pequeno três despertadores de consciências. José Mário Branco, Fausto Bordalo Dias e Sérgio Godinho chamaram a esse encontro ‘Três Cantos’. Se Adriano Correia de Oliveira estivesse vivo, faria com certeza parte dessa reunião. Afinal, eram todos herdeiros de Zeca Afonso e com ele tinham aprendido a compor e a inflexionar preceitos e consciências.

A malta era contra tudo. Não havia partidos, o importante era ser do contra. E ser do contra, na época, era ser a favor de ideais, num tempo com muito por que lutar. No circuito esclarecido de Coimbra, em que Adriano estava envolvido, houve todavia um homem que alavancou a coragem dos estudantes, quando interveio no Largo da Portagem, em 1958. O general sem medo, Humberto Delgado, moldou a ânsia de intervenção dos jovens estudantes, até então absorvidos pela casta canção de Coimbra. Já José Afonso ensaiava uma nova linguagem, enfastiado pelas baladas da terra que tomou como sua, quando Adriano apreendeu dois versos de Manuel Alegre e os assumiu como a resenha daquilo que o nortearia: ‘Há sempre alguém que resiste / Há sempre alguém que diz não’.

A 'Trova do Vento que Passa' manifestou-se como um hino da luta estudantil, agregando a vontade de insurgimento e insubordinação. Já antes, Adriano Correia de Oliveira se inscrevera no Partido Comunista, em 1959, sem disso fazer alarido; muitos amigos íntimos só o saberiam anos mais tarde. No início dos anos 60 abundavam fundamentos (e ânimo) para a subversão: o início da guerra colonial, a invasão do paquete Santa Maria, o assalto ao quartel de Beja e sobretudo a crise e luto académicos eram tónico de um empenho ideológico de uma (já) maioria. O regime serôdio, por seu lado, tentava subjugar essa geração ao silêncio – num tempo de apuros pela guerra colonial e em que era já inglória a exortação à ordem.

Adriano transpôs as baladas da sua formação enquanto cantor e, aproveitando a inspiração na lírica camoniana de Manuel Alegre, achou nas trovas um formato que, sem perder a identidade de Coimbra, materializava novos temas, novas poesias e sobretudo manifestos de intervenção. Adriano, tal como Zeca estava já a ensaiar, criou novas harmonias, com outros ritmos – renovando a canção de Coimbra. É ele enfim o grande inovador da canção de Coimbra. Das 90 músicas que deixou gravadas, a ‘Trova do Vento que Passa’ é a que melhor o define - pela riqueza das palavras, pela elegância da voz possante de Adriano e pelas curvaturas dos acordes de guitarra. O poema de Manuel alegre é um compêndio das inquietações por que eram assolados; como em muita da literatura que Alegre lera, o tema do desassossego pelo futuro era recorrente neste poema – é sabido que Portugal não traz na génese a mesma dose de coragem e de capacidade de exposição à incerteza.

Até 1974, Adriano Correia de Oliveira foi lutando com as armas que mais bem sabia manejar: as palavras subvertidas, a voz, a composição e o virtuosismo dos músicos de que se fazia acompanhar. Em liberdade, passou a ser parte do desbloqueio criativo do tempo novo. Cantava, como muitos dos da sua geração, as cantigas que não tinha conseguido cantar durante anos. Cantavam agora para todos, sem censura, que a luta, apesar de o rival ser distinto, fazia tanto sentido como antes.

Mas a Adriano não bastava a intervenção, consubstanciada nas palavras de Sérgio Godinho: paz, pão, habitação, saúde e educação. Para Adriano, aquilo que era relevante no seu ofício era a música, a composição apurada, a elegância, o bom gosto. Adriano, para além de uma voz possante, tinha um delicado requinte musical. E essa depuração de fatores fê-lo respeitado e, depois de falecer, perpétuo. O legado dessa turba de criadores continua presente na nossa cultura, na nossa intransigência – apesar de haver hoje infindos menos motivos para a revolta. Portugal está por vezes de costas voltadas para si próprio, mas esse temperamento é todavia impulsor de inconformismo. A cartilha do inconformismo de Portugal não seria tão consistente sem Adriano, sem Alegre, sem esta trova que nos continua a definir enquanto povo.

E o vento não me diz nada

Ninguém diz nada de novo.

Vi minha pátria pregada

Nos braços em cruz do povo.

Ouvir também: ‘Para Rosalía’ (1976). Adaptação de um poema galego, que retrata tanto a têmpera insurreta de Adriano como a sua delicada sensibilidade.