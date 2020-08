Nesta sexta-feira, 24 de julho, vários músicos portugueses lançam discos ou canções novas.

David Fonseca reúne em “Lost and Found - B Sides and Rarities”, disco de lados B e raridades, 16 canções não editadas na sua discografia oficial.

É o caso de 'Só Depois, Amanhã', que por falta de tempo acabou por ficar de fora do álbum "Futuro Eu".



"Quando escrevi o tema, percebi que era atípico na minha escrita. A mim soava-me quase como um hino religioso, como aqueles que ouvia na igreja dos Marrazes quando era miúdo. E daí a imaginar uma filarmónica a tocá-lo foi um passo. Pedi ao Filipe Melo para fazer um arranjo para a filarmónica e chegaram mesmo a ensaiar a canção".



"Mas o tempo apertou e a certa altura percebi que não seria possível incluir esta gravação no disco, pelo que tivemos que abandonar a ideia. Quando reuni as canções para esta coletânea de raridades, resolvi gravá-la no meu estúdio, sempre com a filarmónica no coração e com o intuito inicial presente. Ao conceber o vídeo para a canção, era inevitável a imagem da filarmónica, e por isso resolvi convidar alguns dos seus elementos para estar à frente da câmara nesta sequência de imagens. E ainda espero que um dia possamos tocar todos juntos esta canção", explica David Fonseca.

Hoje, também Benjamim lançou mais um tema do seu próximo álbum, "Vias de Extinção". 'Domingo' é, pode ler-se em comunicado, "uma canção irónica sobre um dos mais odiosos dias da semana" e tem um vídeo realizado pelo próprio músico, com a ajuda dos seus músicos e da sua equipa técnica. Margarida e Joana Campelo, ao lado da sua mãe, a veterana Isabel Campelo, fazem os coros da canção.

Também o álbum de estreia de NEEV, nome artístico de Bernardo Neves, chega hoje aos serviços de streaming. Inspirado por Nick Drake, Sufjan Stevens e Bon Iver, o músico gravou "Philosotry" com o produtor Larry Klein (Joni Mitchell, Herbie Hancock), entre a Califórnia, Londres e Lisboa. O disco será editado em formato físico, em Portugal, no próximo mês de setembro.

24 de julho é ainda a data da chegada de "Liwoningo", o segundo álbum de Selma Uamusse.

O álbum, cujo título significa luz em chope, uma das línguas de Moçambique, foi produzido por Guilherme Kastrup, produtor premiado pelo trabalho com a brasileira Elza Soares.



"A africanidade continua a inspirar letras e melodias, mas mistura-se por esse mundo fora, em temas e arranjos, uns mais próximos da tradição do folclore, outros que vagueiam entre o eletrónico, o rock, o afrobeat e o experimental, mantendo como raiz comum o poder do ritmo, da língua ou das sonoridades africanas, mas sempre aberto outras influências", diz o comunicado.

Por seu turno,os Glockenwise transformaram a sua canção de 2015, 'Heat', em 'Calor', com voz de Rui Reininho. "O CALOR do presente imediato e da incerteza sobre o futuro próximo. Em tempos de pandemia, convidámos um dos mestres portugueses do enigma para revisitar connosco a Heat", declarou a banda, nas redes sociais.

'Me Domina' é o nome da colaboração entre Blaya e Carlão. "O tema cheira a verão, dança e flirt. No meu verso tentei passar a ideia que malandros somos todos, homens e mulheres", diz Blaya em comunicado. "Quando fizemos esta música pensei no Carlão. Acho que correu super bem". Carlão participa também no vídeo:

Um disco duplo é que o músico Janeiro lança hoje. "Com Tempo - Sem Tempo" é "um disco gémeo" com um lado A e um lado B, em que as mesmas músicas são gravadas com abordagens diferentes. No lado B, o cantor e compositor conta com a participação de Salvador Sobral, Carolina Deslandes e Tiago Nacarato, entre muitos outros. No lado B, surgem então as mesmas canções, mas "muda a abordagem da produção".

Também já disponível está 'Afronaut's Lament', o novo single do álbum a solo de Cabrita (o saxofonista João Cabrita), que sairá em outubro.

Com participação de Hélio Morais, João Gomes e David Pessoa, este é o segundo de quatro singles e "começou por ser um tema com base rítimica de semba, no sentido de espelhar melhor as minhas raízes angolanas e a minha infância em São Tomé e Príncipe". Realizado por Miguel Leão, o vídeo representa a segunda parte de uma curta-metragem em quatro atos que será apresentada na íntegra com o lançamento do disco.

Por último, os Best Youth lançaram o primeiro single do álbum a ser editado em 2021. 'Never Belong' é, segundo a banda, "uma canção [sobre] como te sentes. Sentimos que à nossa volta existe uma sensação iminente de insegurança, incerteza e ansiedade geral que se tornou quase normal, e que parece ter um efeito paralisante em tudo e em todos, mais ainda neste ano por razões óbvias. Com esta música, o que estamos a tentar fazer é ajudar com um pequeno empurrão: 'estás a fazer o que realmente queres fazer ou ainda estás à espera que algo aconteça? Haven’t you had enough?'".