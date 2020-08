O cenário da morte de Benjamin Keough é desolador, sabendo-se agora que a namorada, Diana Pinto, estava com o neto de Elvis Presley, filho de Lisa Marie Presley, quando este se suicidou, aos 27 anos, com um tiro no peito, na sua casa em Calabasas, na Califórnia, no passado domingo. Segundo testemunhos de um vizinho, a voz de Pinto foi ouvida por volta das 3h30 da manhã a gritar "não faças isso".

Quando a tragédia aconteceu, o casal encontrava-se a festejar o aniversário de Pinto, que, segundo a sua página na rede social LinkedIn, é "coordenadora de pós-produção" na cadeia de televisão Fox. Com ascendência latino-americana e baseada na área de Los Angeles, fez a sua formação académica na California State University em Gestão de media, artes e entretenimento e, antes de chegar à gigante Fox, trabalhou como freelancer em produtoras de vídeo. Ainda durante os tempos de universidade, serviu à mesa num court de golfe e, já depois de formada, num bar de vinhos.

Segundo o jornal The Sun, a rapariga era visita habitual e o casal estava junto há dois anos. "Vi a namorada dele no exterior da casa a falar com a polícia e estava bastante exaltada, a dizer que não conseguia acreditar. 'Não consigo acreditar que ele fez aquilo a ele próprio".

No início desta semana, Diana Pinto despediu-se do namorado com uma mensagem e uma série de fotografias dos dois partilhadas no Instagram. "Para o rapaz mais bonito que alguma vez vi. Fazes toda a gente sorrir quando entras numa sala. Tocas a alma de todas as almas à tua volta. Adoras os teus desenhos animados de domingo de manhã e leite com chocolate", escreveu, "prometo-te que vou honrar para sempre as tuas sextas-feiras chiques. O teu riso é ouvido em todo o mundo agora".

A concluir a mensagem, Diana Pinto pede ao namorado que a ajude a ter força: "meu melhor amigo. Vou valorizar para sempre as memórias que criámos juntos e mantê-las perto do coração. Ainda sinto a tua patetice em mim, a fazer-me rir. Penso em ti a cada segundo de cada dia. Agora sei o verdadeiro significado do luto. Por favor, dá-me força para continuar porque não sei como é suposto viver esta vida sem ti".

Benjamin Keough era o mais novo dos dois filhos que Lisa Marie Presley teve com o seu primeiro marido, o músico Danny Keough, tendo como irmã mais velha a atriz Riley Keough, de 31 anos, que se tornou conhecida em filmes como "Mad Max: Estrada da Fúria", "American Honey" ou "The Lodge".