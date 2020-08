O divórcio entre Kim Kardashian e Kanye West é quase uma inevitabilidade, segundo afirmaram à revista People fontes próximas do casal.

Antes de o músico atacar a sua esposa no Twitter, acusando-a de infidelidade, já os dois vinham discutindo "amigavelmente" a melhor forma de avançar com o processo de divórcio.

"Houve muita comunicação entre os dois, tanto nos últimos dias como nas semanas anteriores a isso. Eles acreditam que o casamento acabou", revelou uma dessas fontes.

No entanto, as declarações recentes do rapper parecem indicar que este "seguiu por um outro caminho". "Tanto no que diz respeito a anunciar a sua candidatura presidencial, como à forma como ele se expressa e as coisas que escolhe dizer".

"Tudo o que está a acontecer é um espetáculo horrível, à margem dos verdadeiros problemas", continuou a mesma fonte, acrescentando que Kanye precisa "urgentemente" de ajuda para tratar a sua doença bipolar.