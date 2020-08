Kanye West tem evitado contatar com a sua esposa, Kim Kardashian, disseram fontes próximas do casal ao website TMZ.

Kim pretendia juntar-se ao marido no rancho da família, no estado do Wyoming, mas Kanye recusou todas as tentativas de aproximação.

Recorde-se que o músico atacou fortemente a esposa, no Twitter, acusando-a de infidelidade e de o querer prender numa clínica de tratamento.

O casal estará a pensar em divorciar-se há pelo menos dois anos, uma ideia que a doença bipolar do músico veio acalentar.