Os Kiss reagendaram recentemente a sua digressão europeia, adiada devido à pandemia de covid-19, mas a data de Portugal - na Altice Arena, em Lisboa - ficou de fora dos planos da banda norte-americana.

Agora, a promotora do espetáculo, a Everything Is New, informa os portadores de bilhete sobre como se processa o reembolso.

"Infelizmente, o concerto dos Kiss em Portugal está cancelado. Todos os portadores de bilhetes para o espetáculo poderão solicitar o reembolso, no prazo máximo de 60 dias úteis, a partir de segunda-feira, dia 27 de julho, no respectivo local ou website de compra", avança a Everything Is New.