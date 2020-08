A atriz espanhola Úrsula Corberó, que o grande público conhece como Tóquio da série "La Casa de Papel", é a protagonista do vídeo de 'Un Día (One Day)', o novo single de J Balvin com a colaboração de Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy. No vídeo, a atriz mostra-se em várias situações do quotidiano, em casa, dando corpo a uma canção sobre "saudade e nostalgia" que tem como mote "recordas-te de quando éramos felizes e não sabíamos?". Veja abaixo.