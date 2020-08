Tó Trips, dos Dead Combo, é o convidado do episódio desta semana do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Lia Pereira e Mário Rui Vieira, o músico nascido há 54 anos falou da despedida dos palcos adiada dos Dead Combo, devido à pandemia de covid-19, da banda sonora que gravou para o filme "Surdina", recentemente estreado, e do trabalho de designer que continua a fazer em paralelo com a música.

Considerando que há falta de apoio do Ministério da Cultura aos músicos portugueses em tempos de pandemia, Tó Trips fala ainda das saudades que tem do amigo Zé Pedro (dos Xutos & Pontapés, falecido há 3 anos), a guitarra da mãe que guarda religiosamente e a paixão pelas viagens.

No episódio desta semana falamos também sobre ciência e futuro: Elon Musk garante estar a desenvolver um implante cerebral que nos permitirá ouvir música sem auscultadores. O recente concerto dos Clã no Teatro Maria Matos, em Lisboa e dos novos álbuns de Amnesia Scanner e Brigid Mae Power passam também por aqui.

A condução deste Posto Emissor esteve a cargo de Lia Pereira, contou com a participação de Mário Rui Vieira e com edição multimédia de José Cedovim Pinto e Joana Beleza.

Sejam bem-vindos.