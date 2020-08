David Fonseca edita esta sexta-feira, 24 de julho, o disco de lados B e raridades “Lost and Found - B Sides and Rarities”.

Em comunicado, o músico explica que já algum tempo queria juntar estas canções, “espalhadas por lados B de singles, vídeos de YouTube e edições de Amazing Cats Club”.



Agora, essas 16 canções chegam às plataformas de streaming.

Lost and Found - B Sides and Rarities



1. Só Depois, Amanhã

2. Ballroom Theme

3. On Your Own Again

4. Nothing Wrong

5. É-me Igual

6. Senso

7. The First Day

8. Come Home II

9. Sem Aviso

10. Meet You In the Middle

11. Most People

12. Broken (We'll Fade Into It All)

13. Don't Want You To Stop

14. Tu e Mais Ninguém

15. When I Fall

16. When U Hit the Floor