Depois de Kanye West ter dito que estava a tentar divorciar-se de Kim Kardashian numa série de publicações no Twitter nas quais deixa no ar que a mulher o teria traído, em 2018, com Meek Mill, o visado respondeu, também no Twitter. Mill, também rapper, escreveu uma série de mensagens pouco explícitas nas quais refuta as "acusações" de West.

"Isto são mentiras, vá lá...", escreveu Mill depois de exclamar: "algumas pessoas não são leais a ti, são leais à necessidade que têm de ti. Assim que as necessidades delas mudam, a lealdade também muda. Tive de aprender isto com a experiência". Recorde-se que West atribuiu a sua intenção de se divorciar de Kardashian a uma reunião que a mulher terá tido com Mill num hotel para discutir "a reforma do sistema prisional".

Segundo o site TMZ, a reunião de Kardashian e Mill nunca estiveram sozinhos durante a reunião, que decorreu no restaurante do hotel Waldorf, em Los Angeles. Uma testemunha que esteve presente no local, garante que a mulher de Kanye Westa abandonou o local sozinha.

Na sequência das atitudes erráticas de West nos últimos dias, Kardashian publicou um longo comunicado no qual diz: "tal como muitos de vocês sabem, foi diagnosticado ao Kanye transtorno bipolar. Alguém que sofra disto ou que tenha alguém na sua vida que sofra, sabe o quão incrivelmente complicado e doloroso é entender".