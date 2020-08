Renate Blauel, que foi casada com Elton John entre 1984 e 1988, pediu uma indemnização de cerca de três milhões e 200 mil euros por ter sido referida na biografia do ex-marido, “Me”.

Segundo informação incluída no processo judicial, o facto de Elton John ter falado sobre a ex-mulher no seu livro representa um incumprimento do acordo que o casal fez há 32 anos, quando se divorciou.

Renate Blauel garante que certas passagens do livro desencadearam alguns problemas mentais de que já sofria.

Elton John e Renate Blauel casaram em 1984 e divorciaram-se em 1988, quando o músico revelou ser homossexual.

Na sua autobiografia, Elton John lamenta ter partido o coração de alguém que o amava “incondicionalmente” e garante que a separação foi pacífica.

“Durante anos, sempre que algo me acontecia, a imprensa ia ter com ela, à espera que lavasse a roupa suja, e ela nunca o fez”, diz Elton John, contando ainda que chegou a convidá-la para conhecer os seus filhos, mas que Renate Blauel, engenheira de som de origem alemã, declinou o convite.