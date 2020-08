Não deixa de ser estranho, ou mesmo incómodo, que 100 anos passados desde o nascimento de Amália Rodrigues e mais de duas décadas depois da sua morte ainda não tenha sido publicada uma biografia exaustiva sobre a obra e a vida da diva. Não cabe aqui discutir se em Portugal o mercado das biografias é pífio, tanto do lado da oferta como da procura, mas a ausência de uma boa biografia de Amália Rodrigues e, já agora, de Eusébio, oculta um mistério, sendo estas duas personagens, pelas boas e más razões, invariavelmente, consideradas figuras fundamentais no século XX. No caso que aqui importa, não há como olvidar a importância de “Amália. Uma Biografia” (1987, Contexto), de Vítor Pavão dos Santos, mas essa não só era autorizada como conscientemente terá apagado inúmeros episódios de grande importância, a “pedido de várias famílias”, como agora atesta “Amália — Ditadura e Revolução”, biografia da cantora portuguesa assinada por Miguel Carvalho, jornalista da revista “Visão”, que vem preencher o tal vazio ensurdecedor.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.