Dez da noite, as luzes da sala apagam-se e acendem-se as de palco - verdes e brilhantes, tornando de um branco quase fluorescente as máscaras que cobrem os rostos de uma plateia esgotada, nesta nova modalidade de distanciamento social. Em palco são seis os cérebros, seis os corações de uma das bandas mais consistentemente brilhantes da última década: em linha, evitando protagonismos, num look entre o operário e o formal, os Clã dedicam-se com iguais doses de requinte e rigor às canções do novo "Véspera".



Com dois novos recrutas, Pedro Santos e Pedro Oliveira, no baixo e na bateria, respetivamente, a banda prova, tema após tema, que a idade ou as mudanças não lhes retiraram energia, muito pelo contrário. A abrir, 'Sinais', uma das canções de Samuel Úria para "Véspera", abre caminho para uma noite de ambientes fortes e soa já a canção veterana, tanto pela força com que é entregue como pela facilidade com que escorrega no ouvido. Logo a seguir, 'Pensamentos Mágicos', de Carlos Tê, tem o gás new wave dos 'velhos tempos' dos Clã e 'A Arte de Faltar à Escola', com letra de Regina Guimarães, puxa pela teatralidade incendiária de uma das grandes performers do nosso país - no podcast da BLITZ, Posto Emissor, Salvador Sobral chamou-lhe, com justiça, uma força da natureza. Mas convém acrescentar que Manuela Azevedo, tão explosiva em palco como discreta fora dele, é uma força da natureza boa, da natureza criativa e generosa, domando com paixão & razão uma voz que, mais do que uma dádiva, é vida.

A "primeira dose" de "Véspera", o belísismo álbum lançado este ano, ficaria completa com 'Dá o que Tem', contributo quase explícito do brasileiro Arnaldo Antunes, e 'Jogos Florais', mais um brilharete de Samuel Úria, que à melodia gingona inventada por Hélder Gonçalves emprestou uma letra tipicamente espirituosa (nas palavras de Manuela Azevedo, "muito bem urdida"). O duplo golpe de anca é reconhecido pelo público, cujo aplauso sentido coloca sorrisos nas caras destapadas dos músicos, no primeiro de muitos momentos comoventes deste serão.

Mas se o novo disco é de excelência, o que dizer do baú de luxo dos Clã, onde é possível ir buscar 'Carrossel dos Esquisitos' ("Rosa Carne", 2004), 'H2omem' ("Lustro", 2000) ou 'A Paz Não Te Cai Bem' ("Corrente", 2014)? É um espólio precioso, cujas letras - e até as coreografias - os fãs ainda recordam, disparando palavras contra as máscaras e passos de dança contra a tristeza. Aliás, se há coisa que estas duas horas de generosidade - da banda mas também do público - recordaram é que também a alegria é contagiante; desconfinemos os verbos "maus".

De regresso a "Véspera", os Clã deslizaram por 'Tempo-Espaço', talvez a melhor letra existencialista com a palavra 'cisco' da história da pop; é obra da nova parceira Capicua, que aos vila-condenses ofereceu também a bomba 'Armário, canção-premonição que em palco se revela um portento de genica. Um dos parceiros mais fiéis dos Clã, Sérgio Godinho, foi cantado em 'Oh, Não! Outra Vez', sobre as lições que a História (não) nos dá, e naquela que é uma das melhores canções de sempre dos Clã que, apesar da eterna jovialidade, já andam nisto há algumas primaveras, elevando a fasquia álbum após álbum. Entre pequenas explosões de alegria e profundos vales de expectativa e depressão, 'Tudo no Amor' é o que o título diz: um jogo de luz & sombra constante que, mesmo nos momentos mais negros, faz a vida valer a pena - e que no Maria Matos valeu aos Clã uma longa e merecida ovação.



Com energia aparentemente inesgotável, e um evidente prazer por estar em palco, a banda prossegue a sua volta na montanha-russa com o clássico 'GTI' (teclados de Miguel Ferreira e Pedro Biscaia ao rubro, coros reguilas - se há diferença em relação às atuações nos anos 90, é para melhor) e a graciosa 'Tira a Teima', desacelerando com as jóias acústicas 'Canção de Água Doce' (Samuel Úria na caneta + Hélder Gonçalves no cavaquinho) e 'Na Sombra', da estreante Aurora Robalinho.

A noite aproximava-se do fim e, quase embaraçada, Manuela Azevedo procurava as melhores palavras para agradecer aos espectadores a "coragem" de fazer algo "tão normal e importante" como sair de casa e voltar a ver um concerto. Raposas experientes, porque velhos são os trapos, os Clã conseguiram, mesmo depois de um espetáculo sem momentos mortos, guardar o melhor para o fim - 'Sopro do Coração' numa surpreendente versão à moda dos Kills, com a voz de Manuela e a guitarra bluesy de Hélder em sedução contida, e o público a sussurrar, uma e outra vez, "meras brisas raras"; a coqueteria de 'Sangue Frio' e o vulcão que continua a ser 'Dançar na Corda Bamba'.

"É muito bom estarmos juntos", confessa, emocionada, Manuela Azevedo. "Vejo-vos todos de máscara, mas com os olhinhos a brilhar". E brilhantes continuaram as janelas da alma na reta final do concerto, com 'Meu Lado Esquerdo', 'Problema de Expressão' - um êxito repetido anos a fio, tocado com admirável frescura - e 'Fahrenheit'. Capazes das maiores delicadezas, os Clã fecharam assim a noite com luzes rubras e decibéis dignos de uma rave para gente sentada.

À saída, e depois da saída ordeira e faseada, por filas, o céu de julho iluminava-se com a mais bela das tempestades de verão. Não há coincidências.