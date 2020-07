Tony Iommi deu uma entrevista à rádio SiriusXM, durante a qual recordou um episódio curioso, ocorrido no Live Aid (1985).

Disse o guitarrista que, na véspera do espetáculo, foi fornecido aos Black Sabbath um quarto privado onde ensaiar. A dada altura, duas pessoas entraram no quarto sem aviso.

"Disse a um dos membros da nossa equipa que havia gente a entrar, e pedi-lhe que as expulsasse", contou. "É o que ele faz, e é então que percebemos que era a Madonna. Foi um bocado embaraçoso".

Mais tarde, os membros dos Black Sabbath voltaram para o seu hotel, onde na companhia dos Judas Priest tentaram esquecer o episódio com recurso a (muito) álcool. "Foi outro desastre", brincou Iommi.

"No dia seguinte, estava com uma ressaca monstra enquanto estávamos em palco. Não pensava que íamos tocar tão cedo, mas aconteceu. Não me senti exatamente no topo do mundo, e acho que foi assim com todos nós".