Kanye West deu no passado domingo o seu primeiro comício, na Carolina do Sul. No entanto, o nome do músico não aparecerá nos boletins de voto daquele estado, durante as eleições presidenciais de novembro.

Kanye não conseguiu entregar, dentro do prazo (que terminava esta segunda-feira), as assinaturas necessárias - 10 mil - para que o seu nome constasse dos boletins, pelo que o caminho para a Casa Branca fica-lhe ainda mais vedado.

Para já, o músico conseguiu apenas ter o seu nome nos boletins do estado do Oklahoma. Até às eleições, ainda poderá figurar em outros quatro grandes estados: Nova Iorque, Pensilvânia, Ohio e Califórnia.