A namorada de Benjamin Keough, o neto de 27 anos de Elvis Presley que se suicidou no passado dia 12 de julho, falou pela primeira vez sobre o sucedido numa publicação nas redes sociais. Junto com uma série de fotografias, Pinto deixou uma mensagem emocionada sobre Keough, que, alegadamente, pôs termo à sua própria vida durante a festa de aniversário da namorada.

"Para o rapaz mais bonito que alguma vez vi. Fazes toda a gente sorrir quando entras numa sala. Tocas a alma de todas as almas à tua volta. Adoras os teus desenhos animados de domingo de manhã e leite com chocolate", começou por dizer Pinto, "prometo-te que vou honrar para sempre as tuas sextas-feiras chiques. O teu riso é ouvido em todo o mundo agora".

A concluir a mensagem, pede ao namorado que a ajude a ter força: "meu melhor amigo. Vou valorizar para sempre as memórias que criámos juntos e mantê-las perto do coração. Ainda sinto a tua patetice em mim, a fazer-me rir. Penso em ti a cada segundo de cada dia. Agora sei o verdadeiro significado do luto. Por favor, dá-me força para continuar porque não sei como é suposto viver esta vida sem ti".

Também a irmã de Benjamin Keough, a atriz Riley Keough, já partilhou uma mensagem em memória do irmão, chamando-lhe "alma gémea" e escrevendo: "as manhãs são as mais difíceis. Esqueço-me que já não estás cá. Não consigo chorar porque tenho medo de não conseguir parar".