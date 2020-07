Billie Eilish revelou, no seu programa de rádio na Apple Music ("me & dad radio"), quais as canções que mais a marcaram na infância.

A cantora elegeu 'Losing Grip', de Avril Lavigne, como estando no topo das suas preferências - juntamente com outros êxitos da canadiana, como 'Complicated' ou 'Sk8er Boi'.

"Costumávamos gritar esta canção no carro. O coro é incrível, e a batida também", afirmou. "Nunca ouvi um som assim em toda a minha vida".

'Baby One More Time', de Britney Spears, e 'Something', dos Beatles, também fazem parte da vida de Eilish.

"A letra [de 'Something'] diz algo que eu mal consigo ouvir, e acho que muita gente diz o mesmo. Mas sinto que só os Beatles poderiam dizer exatamente isto", explicou.

"Esta é apenas uma por entre as várias canções deles, que adorei ao crescer. Esta ficou comigo".