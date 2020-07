Gravado em Mértola, no Alentejo, entre março e maio deste ano, "Rapazes e Raposas" é o novo álbum de B Fachada.



O disco, no qual B Fachada canta e toca todos os instrumentos (viola braguesa, baixo, modular ADDAC e teclados), tem edição digital exclusiva no Bandcamp, onde pode ser ouvido e adquirido.

Composto por 15 canções, "Rapazes e Raposas", primeiro lançamento de B Fachada desde a colaboração com as Pega Monstro em 2015 e primeiro "a solo" desde 2014, pode ser ouvido aqui.