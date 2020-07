Nicki Minaj está grávida e revelou a notícia ao mundo partilhando três fotografias reveladoras, nas quais surge de biquíni, no Instagram. "Amor. Casamento. Gravidez. A transbordar de entusiasmo e gratidão. Obrigado a todos pelas vossas mensagens", escreveu a rapper de Trinidade e Tobago na legenda de uma das imagens.

Recorde-se que Minaj se casou no ano passado com o amigo de infância, Kenneth Petty. Ligado à indústria musical, Petty foi condenado por tentativa de violação em 1995, quando era adolescente, e, anos mais tarde, foi condenado à prisão, onde ficou durante sete anos, depois de se assumir culpado do assassinato de um homem.