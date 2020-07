Kanye West continua a anunciar ideias para a sua campanha à Presidência norte-americana.

Depois de um primeiro comício desastroso, que deixou preocupada a sua família, o rapper afirmou agora, em entrevista a um blogger, que tem uma nova proposta para Vice-presidente.

Segundo essa entrevista, Kanye West interpretou as iniciais do estado onde aconteceu o comício, Carolina do Sul (South Carolina), como sinal de que o seu Vice-presidente deveria ser Sean Carter, ou seja, Jay-Z.

"Estou atento aos códigos, estou atento aos sinais", disse Kanye West, que tanto quanto é sabido não fala com Jay-Z há vários anos, depois de um desentendimento público.

Kanye West garante que Michelle Tidball, a sua primeira escolha para Vice-presidente, já se mostrou disposta a assumir outro cargo, caso Jay-Z aceite o convite.

Na mesma entrevista, Kanye West refere-se a si mesmo como "um génio".