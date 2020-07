Kanye West propôs pagar um milhão de euros a quem tiver um bebé como forma de desencorajar o aborto. Foi no seu primeiro comício, que se realizou este domingo na Carolina do Norte, que o rapper e candidato à presidência dos Estados Unidos falou sobre a questão, tendo ficado em lágrimas ao dizer que a sua mulher, Kim Kardashian, este quase a interromper a gravidez quando ficou grávida de North, a filha de sete anos do casal.

Apesar de considerar que o aborto deve permanecer legal, West acredita que a solução está no incentivo monetário a mulheres que levem as gravidezes até ao fim. Esta questão foi discutida depois de o músico ter convidado mulheres ao palco para falarem sobre as suas experiências. "Toda a gente que tiver um bebé recebe um milhão de dólares, ou algo assim", defendeu.

Questionado sobre onde iria buscar o dinheiro, o rapper disse: "vamos financiar esta ideia com outros países. A América com outros continentes. Há continentes israelitas que não acreditam nisto. Há continentes africanos que não acreditam nisto. Israel em África - isso financiaria um conceito como este".