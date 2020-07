Os Kiss anunciaram as novas datas da sua digressão europeia, End of the Road.

Os concertos foram adiados devido à pandemia de covid-19 e acontecerão agora a partir de junho de 2021.

Contudo, o concerto dos Kiss em Lisboa não se encontra entre os reagendado, o mesmo sucedendo com os espetáculos marcados para Noruega, Lituânia, Polónia e Bulgária.

"Infelizmente, devido a razões de agenda relacionadas com termos tido de adiar a digressão, não poderemos tocar nestes [países]. Os fãs que tinham bilhete para estes concertos devem pedir o reembolso nas bilheteiras", anunciam os Kiss.

O concerto dos Kiss em Portugal devia ter acontecido na Altice Arena, em Lisboa, a 7 de julho.