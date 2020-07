Os Guns N' Roses partilharam um vídeo no Instagram que faz a retrospetiva de carreira da banda, mas esqueceram-se de mencionar alguns ex-elementos e ignoraram quase completamente o período entre 2001 e 2014 - recorde-se que "Chinese Democracy" foi editado em 2008 e Slash e Duff McKagan só regressaram à formação em 2016.

O período de 13 anos é representado na cronologia com quatro curtos tópicos incluídos numa caixa de texto onde se lê: "1 de janeiro de 2001 a 16 de maio de 2014: Chinese Democracy Tour / Chinese Democracy Album / Up Close and Personal Tour / Appetite for Democracy Tour".

Entre os ex-elementos ignorados, como um fã aponta num comentário, estão os guitarristas Izzy Stradlin e Tracii Guns, que integraram a formação original do grupo, e o baterista Steven Adler. "Esqueceram-se do Izzy, Tracii, Ole, Rob e Steven. Como sempre", escreveu o referido fã. Veja o vídeo abaixo.