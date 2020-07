Frances Bean partilhou no Instagram uma canção sua.

A filha de Kurt Cobain e Courtney Love, de 27 anos, publicou a canção em cinco partes, nas stories do Instagram, mas os fãs já a reuniram num só pequeno vídeo do Youtube.

“I hold onto myself like a lonely passenger/ I would let go but my mind is a terrible master/I have faith in the guarantee of not knowing", pode ouvir-se Frances Bean a cantar.

Ouça aqui a canção, por enquanto sem título: