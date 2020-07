Beyoncé partilhou um novo trailer para "Black Is King", o seu novo "álbum visual".

O disco é uma reinterpretação do clássico da Disney "O Rei Leão", em cujo remake Beyoncé trabalhou em 2019.

No vídeo, é possível vislumbrar não só o marido de Beyoncé, Jay-Z, como também figuras como Kelly Rowland, Naomi Campbell e Tina Knowles-Lawson.

O filme foi gravado em Los Angeles, Nova Iorque, Londres, África do Sul, África Ocidental e Bélgica. Beyoncé, produtora executiva, trabalhou com nomes como Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Pierre Debusschere, Ibra Ake, Dikayl Rimmasch, Jake Nava e Kwasi Fordjour.

"Black Is King" estará disponível para streaming através do Disney Plus, a partir do dia 31 de julho. Veja aqui o trailer: