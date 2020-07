Billie Joe Armstrong colocou à venda a sua antiga casa em Oakland, no estado da Califórnia.

A mansão de luxo totaliza quase 650m2 e, para além do espaço, conta com uma vista fenomenal sobre a cidade e com um WV forrado a posters de concertos punk.

A casa, construída em 1999, pode ser vista através deste link. O preço é que não é acessível a todas as carteiras: 7,25 milhões de dólares, ou 6,3 milhões de euros.

Veja aqui algumas fotos:

