Quando foi convidado pela Netflix a participar em “Festival Eurovisão da Canção: a História dos Fire Saga”, Salvador Sobral começou por recusar. “Mas eles insistiram muito e o que eu tinha de fazer era tocar piano e cantar, então convenci-me que me não estava a comprometer artisticamente a fazer aquilo”, conta no Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ.



Nas rodagens do filme, na Escócia, Salvador Sobral acabou mesmo por conhecer Will Ferrell, que produziu, ajudou a escrever e produziu o filme sobre a Eurovisão.



“Estava um frio enorme e eu estava com o meu amigo João Quintela, o meu road manager, a cantar uma canção dos Delfins em altos berros, e de repente entra o Will Ferrell”, recorda. “Disse que estava muito feliz por eu fazer parte do projeto, pois pensou na minha música quando estava a escrever o guião”.



Para ouvir as histórias de Salvador Sobral sobre as filmagens, durante as quais a produção tentou convencê-lo a fazer uma cena que não estava contemplada no guião, siga até aos 20m 03s.