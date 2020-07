Justin Bieber venceu a primeira fase do processo que moveu contra duas utilizadoras do Twitter, que o acusaram de abusos sexuais.

O autor de 'Sorry' havia afirmado que as alegações destas duas mulheres são "factualmente impossíveis", visto ter "provas inequívocas" de que as mesmas são "mentiras fabricadas".

Esta semana, os advogados de Bieber obtiveram permissão por parte de um juiz, para obrigar o Twitter a revelar as identidades das mulheres que fizeram essas alegações.



O músico acredita que estas duas contas no Twitter sejam geridas pela mesma pessoa, e exige uma indemnização de mais de 20 milhões de dólares por difamação.