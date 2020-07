No Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Salvador Sobral garantiu que ainda não está cansado de cantar 'Amar Pelos Dois', canção com que em 2017 venceu o Festival da Eurovisão.



“Se um dia me fartar da canção, não vou tocá-la mais, porque é um fantasma grande esse, o do one hit wonder. É muito perigoso ficarmos presos ao nosso 'E Depois do Adeus'”, afirma, considerando que dificilmente uma canção sua terá “o mesmo impacto” que o tema escrito pela sua irmã, Luísa Sobral. “Acho que vou tentar a minha vida toda não ficar agarrado só [a essa canção]”, partilha.

Para ouvir Salvador Sobral falar sobre 'Amar pelos Dois', siga até ao 28m 05.s