Morreu Phil Ashley, teclista dos Kiss e colaborador de bandas como os Rolling Stones e os Aerosmith. Tinha 65 anos.

A sua morte, ocorrida a 10 de julho, foi confirmada pela família, sem que para já tenham sido reveladas as causas da mesma.

Paul Stanley, dos Kiss, foi dos primeiros a prestar homenagem ao amigo e colega. "Estou sem palavras", escreveu, nas redes sociais. "Partilhei muitas horas com ele a falar do valor da vida, da família e da música. Tocou teclados com muitos dos grandes. Os tempos que já não iremos passar juntos deixam-me vazio".

Também o guitarrista Joe Satriani, com quem Ashley tocou em "The Extremist", expressou o seu pesar. "Era um músico e um ser humano magnífico", disse.

Ao longo da sua carreira, Phil Ashley tocou em êxitos como 'Dude (Looks Like a Lady)', dos Aerosmith, e ''Crazy Nights', dos Kiss. Colaborou também com nomes como Billy Idol.