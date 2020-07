Dorothea Taylor é uma simpática "avózinha" que se tornou viral, nas redes sociais, após publicar versões de canções de bandas como os Slipknot, Paramore e Disturbed.

A veterana baterista, que também é professora, já leva 56 anos a tocar o seu instrumento.

Num dos seus vídeos, Dorothea mostra que nunca se é demasiado novo para a bateria: "há bateristas de todas as idades, tamanhos, formas, etnias. Independentemente do quão bom és, do quão velho és, pertencemos todos à mesma família", afirma.

A sua versão de 'Ain't It Fun', dos Paramore, já mereceu rasgados elogios da vocalista Hayley Williams. "Adoro-a, é a maior", disse.

Veja alguns dos vídeos de Dorothea: