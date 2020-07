Dave Mustaine irá lançar um livro sobre "Rust In Peace", que muitos fãs consideram ser o melhor álbum dos Megadeth.

O livro, intitulado "Rust In Peace: The Inside Story of the Megadeth Masterpiece", tem data de lançamento marcada para o dia 8 de setembro.

"Rust In Peace: The Inside Story of the Megadeth Masterpiece" contará, em 209 páginas, a história do disco, que celebra este ano o seu 30º aniversário. O prefácio será escrito por outra grande figura do rock: Slash.

Para o guitarrista dos Guns N' Roses, "Rust In Peace" "colocou os Megadeth no mapa": "Percebo perfeitamente porque é que todos os aniversários de 'Rust In Peace' são celebrados como um momento importante na história dos Megadeth e do heavy metal", escreveu.