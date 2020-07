Johnny McDaid, dos Snow Patrol, acredita que muitas bandas e artistas individuais vão ficar pelo caminho, devido à crise provocada pela pandemia de covid-19, se não forem apoiadas pelos governos.

O músico irlandês diz ter medo que o apoio de 1500 milhões de libras (cerca de 1600 milhões de euros) dado e emprestado pelo governo, como resposta à campanha #LetTheMusicPlay, a salas de espetáculos e espaços de artes não ajude a proteger músicos, artistas e as suas equipas.

"É um problema real. As salas de espetáculos que precisavam de ser salvas foram resgatadas depois de uma larga percentagem ter ficado em risco de fechar, portanto sabíamos que o governo tinha de fazer alguma coisa", começou por dizer o músico em entrevista ao NME, "não queriam perder o Royal Albert Hall, mas ainda não vi ajuda nenhuma para quem trabalhe na música e seja empregado por conta própria".

McDaid propõe que sejam as editoras ou a organização PRS for Music a ajudar: "seria bom se elas se chegassem à frente, porque há uma necessidade real de intervenção por parte do governo e da indústria (...) se isso não acontecer vamos perder muitas e boas bandas que estão agora a dar o salto".