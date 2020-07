"Greatest Hits", compilação editada pela Virgin que reúne alguns dos maiores êxitos dos Queen, alcançou esta semana um feito notável.

O disco ultrapassou as 900 semanas consecutivas no top 100 das tabelas de vendas do Reino Unido, juntando-se assim a artistas como Bob Marley (que já soma 933 semanas) e os BBA (949 semanas).

"Greatest Hits" é, para além disso, o álbum mais vendido de sempre no Reino Unido: mais de seis milhões de cópias, segundo dados oficiais.

Aquando do seu lançamento, em 1981, o álbum ocupou o primeiro lugar da tabela de vendas durante quatro semanas. Neste momento, encontra-se na 16ª posição.