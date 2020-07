A filha de dois anos de Cardi B e Offset, dos Migos, recebeu de presente do pai uma mala de 7 mil euros, da marca Hermès. Kulture é agora dona de uma réplica para crianças, em cor-de-rosa, do conhecido modelo Birkin.

Alvo de críticas no Instagram devido ao dispendioso presente de aniversário da filha, a rapper já reagiu, dizendo: "sim, as crianças só se interessam por brinquedos e doces, mas também andam na rua. Também vão a restaurantes, também vão a sítios chiques. Os filhos de celebridades vão a passadeiras vermelhas".

"Se eu tenho estilo e o pai tem estilo, então a filha também tem de ter. Se eu uso Chanel, a minha filha vai usar o mesmo", continuou Cardi B, "não tem a ver com o que os miúdos gostam. Se fosse por eles, andavam na rua de fraldas".

A concluir, a rapper acrescentou: "se eu andasse por aí com roupas caras e ela parecesse uma sem-abrigo, vocês estariam todos a dizer mal. Portanto, não estou zangada com o facto de o pai ter comprado uma Birkin à bebé. Ela tem de condizer com a mãe".