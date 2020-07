Os One Direction estão a preparar um evento especial, de celebração do seu 10º aniversário.

O grupo britânico irá lançar, a 23 deste mês, um novo website interativo com o título "10 Years of One Direction".

O website permitirá recordar os passos dos One Direction, desde a época em que eram concorrentes no programa de talentos X Factor até ao seu hiato, anunciado em 2016. Estarão igualmente disponíveis novos vídeos e uma mixtape personalizada.



No mesmo dia, será divulgado no YouTube um vídeo celebrando a ocasião. Não se sabe, no entanto, se os membros dos One Direction se reunirão para assinalar a data.