Morreu Ken Chinn, vocalista da banda punk canadiana SNFU.

O músico tinha 57 anos e a causa da sua morte não foi revelada.

Contudo, é sabido que Ken Chinn, nome artístico Mr. Chi Pig, sofreu, ao longo dos últimos anos, de problemas de adição e outras doenças.

À frente dos SNFU, acrónimo de Society's No Fucking Use, Ken Chinn, que era descendente de chineses e alemães, notabilizou-se pela sua teatralidade. A banda andou em digressão com nomes como Green Day ou Bad Religion.

Ken Chinn destacou-se também por, nos anos 90, assumir a sua homossexualidade, à época uma atitude rara.