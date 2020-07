Gavin Rossdale deu uma entrevista à revista People, na qual explicou estar à procura do amor - sem sucesso.

O líder dos Bush, que foi casado com Gwen Stefani até 2015, tem tido desde então uma série de romances falhados, incluindo com as modelos Sophia Thomalla e Natalie Golba.

"Estou constantemente a ser lixado", desabafou. "Não sou bom a ter relações. Divorciei-me, tive uma namorada durante muitos anos e agora não tenho nada".

"Toda a gente pensa que tenho namorada, mas não. Isso acaba por te queimar", continuou.

Sem romance, Gavin Rossdale tem-se virado para os filhos, com quem tem passado tempo em quarentena. "Estou focado em ser um pai solteiro", garantiu.