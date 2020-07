A nova versão, dançável, de 'What's Love Got to Do With It', um dos maiores sucessos de Tina Turner, já está disponível para audição - com direito a vídeo. A parceria da artista com o produtor norueguês Kygo chega mais de 20 anos depois de editado o mais recente álbum e originais de Turner, "Twenty Four Seven" (1999).

Com 80 anos, a norte-americana interrompeu assim a sua reforma para trazer de volta a canção de 1984. "Não podia estar mais excitado por colaborar com a Tina Turner, um ícone que cresci a ouvir", disse Kygo em comunicado, 'a 'What's Love Got to Do With It' é uma das minhas canções favoritas de sempre e a oportunidade de poder remisturá-la é um momento muito especial da minha carreira".

Recorde-se que o norueguês já assinou antes novas versões de 'Sexual Healing' de Marvin Gaya (2013) e 'Higher Love' de Whitney Houston (2019). Ouça e veja abaixo a nova versão de 'What's Love Got to Do With It'.