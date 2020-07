Conan Osiris voltou a publicar no Instagram, após dois meses de ausência.

O autor de 'Telemóveis' publicou uma fotografia tirada numa casa de banho, onde aparece de cara coberta por uma máscara de renda e fato branco.

"Portem-se bem que o pai já vem", escreveu, na legenda.

Em abril, Conan Osiris assinalou o retorno à música, após a prestação no festival da Eurovisão de 2019. O músico colaborou com Messias Maracoa no tema 'Baza Agora', do cantor moçambicano.