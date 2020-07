O website TMZ avança que A$AP Rocky teme pela sua própria vida, por causa de uma mulher que o tem perseguido ao longo dos últimos dois anos.

O rapper deslocou-se esta semana a tribunal para solicitar uma ordem de restrição contra Micaela Jimenez, residente em Los Angeles.

Segundo A$AP Rocky, esta mulher invadiu a sua casa por diversas vezes, e chegou mesmo a entrar no seu quarto. Micaela terá ainda entrado em contacto com familiares e amigos próximos do rapper, procurando obter informações sobre este.

No mês passado, a mulher terá sido impedida pelos seguranças de entrar em casa de A$AP Rocky. Irritada, vandalizou o carro do rapper.

O juiz encarregue do caso negou para já as pretensões de A$AP Rocky, mas prometeu uma nova audiência para o próximo mês.