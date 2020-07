Depois de esta quarta-feira um dos responsáveis pela candidatura de Kanye West à presidência dos Estados Unidos ter anunciado que o rapper tinha decidido desistir da corrida, chega a confirmação oficial da presença do nome de West nos boletins de voto no estado de Oklahoma. Segundo a New York Magazine, os representantes do rapper apresentaram todos os documentos necessários e pagaram 35 mil dólares para a sua candidatura ser válida no estado, cumprindo o prazo estipulado.

A porta-voz do conselho eleitoral do Oklahoma, Misha Mohr, revelou inclusivamente à publicação nova-iorquina que West é um dos três candidatos presidenciais independentes que oficializaram a candidatura perto do fim do prazo. Recorde-se que o rapper de 43 anos anunciou a sua candidatura no dia 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos, tendo também apresentado a sua candidatura à Comissão Eleitoral Federal através do partido "Birthday Party".

Apesar de ter visto a sua candidatura confirmada em Oklahoma, West já não foi a tempo de respeitar os prazos de candidatura noutros estados. Contudo, o músico já disse também, numa entrevista à revista Forbes, que o facto de ter estado infetado com a covid-19 poderá servir como justificação para que a sua candidatura ainda seja aceite nesses mesmos estados.