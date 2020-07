Skin, a vocalista dos Skunk Anansie, anunciou a edição de “It Takes Blood & Guts”, a sua autobiografia.

O livro deve chegar aos escaparates a 24 de setembro, relatando a ascensão dos Skunk Anansie, ancorada no protagonismo da sua líder.



“Enquanto mulher negra e gay, cantando música rock, Skin é uma força inescapável. Mas teve de lutar, e ainda luta, pelo sucesso”, pode ler-se na sinopse do livro.

A autobiografia, escrita por Skin e pela jornalista Lucy O'Brien, contará a história da artista, concentrando-se “na sua infância complicada, em Brixton, a braços com pobreza e preconceito; no grande sucesso e nas atuações intemporais; no seu trabalho como ativista social e cultural; na defesa dos direitos LGBTQ+, das mulheres e dos jovens na arte e na música” e ainda no seu papel como ícone de moda e como “uma das mais influentes mulheres do rock britânico”.

Os Skunk Anansie estiveram em Portugal no verão passando, sendo uma das bandas mais aplaudidas do EDP Vilar de Mouros. Recorde aqui as fotos do concerto: