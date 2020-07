Em conversa com Lia Pereira e Mário Rui Vieira, o músico português falou sobre os seis concertos que se prepara para dar no Teatro Maria Matos, em Lisboa, à frente de três projetos diferentes, e da única colaboração de sonho que lhe falta realizar.

O impacto da vitória na Eurovisão na sua carreira e a participação no filme “Festival Eurovisão da Canção: a História dos Fire Saga”, com Will Ferrell, foram alguns dos assuntos abordados por Salvador Sobral no podcast semanal da BLITZ.

No episódio desta semana, falamos também sobre as novidades do EDP Vilar de Mouros 2021; o recente concerto intimista dos Xutos & Pontapés no Tivoli, em Lisboa; a nova baterista de Legendary Tigerman e os discos novos de Profjam e Protomartyr, bem como dos concertos que se avizinham.

A condução deste Posto Emissor esteve a cargo de Lia Pereira e contou a participação de Mário Rui Vieira e com edição multimédia de José Cedovim Pinto.

