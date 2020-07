Os Migos avançaram com um processo judicial contra o seu advogado, Damien Granderson, o qual acusam de se apropriar de vários milhões de dólares pertencentes ao grupo.

Os autores de 'Bad and Boujee' alegam ainda que Granderson não lhes comunicou potenciais conflitos de interesse, relacionados com a Quality Control Music, que edita os Migos.

No processo, citado pela revista Variety, pode ler-se que os Migos acusam Granderson de beneficiar a editora em detrimento do trio hip-hop, a quem apresentou depois documentos que davam a entender que as verbas que tinham a receber da Quality Control não eram tão elevadas.

O advogado recusou-se a prestar declarações sobre o caso, mas a Quality Control partilhou uma declaração nas redes sociais onde afirma que praticou sempre "um trabalho honesto". Os Migos procuram agora receber uma indemnização no valor de vários milhões de dólares.